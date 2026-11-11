Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

Araştırmada yerleşim yerlerinin yanı sıra göller, tepeler, çiftlikler ve farklı coğrafi oluşumların da değerlendirildiği belirtildi.
DÜNYANIN EN UZUN 10 YER ADI
10. Thalaivasalkarupanakoundanpudur – 31 harf – Hindistan – Yerleşim yeri
9. Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik – 31 harf – Kanada – Göl
8. Modutakampaddankaddikudiyiruppu – 31 harf – Sri Lanka – Köy
7. Minnertsgaasterzuidermiedpolder – 31 harf – Hollanda – Polder
6. Ferwerderadeelsbuitendijkspolder – 32 harf – Hollanda – Polder (denizden kazanılmış tarım arazisi)
5. Äteritsiputeritsipuolilautatsijänkä – 35 harf – Finlandiya – Bataklık
4. Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein – 44 harf – Güney Afrika – Çiftlik
3. Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg – 45 harf – ABD – Göl
2. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – 58 harf – Galler (Birleşik Krallık) – Köy