Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız
Giriş Tarihi: 11.11.2026 13:38 Son Güncelleme: 11.11.2026 13:52

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

Dünyada bazı yerlerin isimleri, uzunluklarıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Öyle ki bu isimlerin bazılarını okumak, tabelalara sığdırmak kadar zor olabiliyor. Yeni yayımlanan bir araştırmada, en az 25 harften oluşan dünyanın en uzun 45 yer adı sıralandı. Listenin zirvesinde ise tam 85 harften oluşan bir tepe adı yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY Yaşam
Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız
  • ABONE OL

Dünyanın en uzun yer adları belli oldu! Bazılarını okumak neredeyse imkansız. Listenin zirvesinde yer alan ve tam 85 harften oluşan bir isim bakın neresi oldu.

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

Araştırmada yerleşim yerlerinin yanı sıra göller, tepeler, çiftlikler ve farklı coğrafi oluşumların da değerlendirildiği belirtildi.

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

İşte dünyanın en uzun yer adları sıralamasında ilk 10'da yer alanlar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

DÜNYANIN EN UZUN 10 YER ADI

10. Thalaivasalkarupanakoundanpudur – 31 harf – Hindistan – Yerleşim yeri

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

9. Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik – 31 harf – Kanada – Göl

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

8. Modutakampaddankaddikudiyiruppu – 31 harf – Sri Lanka – Köy

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

7. Minnertsgaasterzuidermiedpolder – 31 harf – Hollanda – Polder

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

6. Ferwerderadeelsbuitendijkspolder – 32 harf – Hollanda – Polder (denizden kazanılmış tarım arazisi)

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

5. Äteritsiputeritsipuolilautatsijänkä – 35 harf – Finlandiya – Bataklık

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

4. Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein – 44 harf – Güney Afrika – Çiftlik

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

3. Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg – 45 harf – ABD – Göl

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

2. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – 58 harf – Galler (Birleşik Krallık) – Köy

Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız

1. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu – 85 harf – Yeni Zelanda – Tepe

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en uzun yer adları sıralandı! Tek seferde okumak neredeyse imkansız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA