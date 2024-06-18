Dünyanın en zengin iş adamı Türkiye’de

Dünyanın en zengini ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (60) "Koru" adlı lüks yatı Fethiye Göcek açıklarına girdi. Lüks yatta, Bezos'un dinlendiği belirtildi.
DÜNYANIN EN ZENGİNİ UNVANINA SAHİP
Jeffrey Preston Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak biliniyor. Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı olan Bezos, 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu ve Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Geliştirdiği bu girişimin başarı doğurmasıyla, Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medyasektörüne de giriş yaptı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Elon Musk'u tahtından indirerek dünyanın en zengin adamı unvanını geri aldı. Jeff Bezos geçtiğimiz haftalarda 200 milyar dolarlık serveti ile Musk'ın 198 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.
"KORU" ÖZELLİKLERİ
Koru, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks özel süper yat sınıfında yer alıyor. Yat, 2021'den itibaren Oceanco tarafından Hollanda'da inşa edildi ve Nisan 2023'te teslim edildi.127 metre (417 ft) uzunluğunda üç direkli bir yelkenli yat olan "Koru" 500 milyon dolara mal oldu. Devreye alındığında, yat Andrey Melnichenko'nun Yelkenli Yat A'dan sonra dünyanın en büyük ikinci yelkenli yatıydı.