Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

Dünyanın en çok fındık üreten ülkelerine ilişkin 2026/27 sezonu tahminleri açıklandı. Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından paylaşılan verilere göre, küresel fındık üretiminin 1 milyon 432 bin tonu aşması bekleniyor. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Şili, Çin ve İtalya da üretimde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.
INC'nin Mayıs 2026'da açıkladığı 2026/27 sezonu tahminlerine göre ülkelerin kabuklu fındık üretim miktarları şöyle sıralanıyor:
10 FRANSA 9.500 TON
9 İSPANYA 10.530 TON
8 İRAN 22.600 TON
7 GÜRCİSTAN 45.000 TON
6 AZERBAYCAN 65.000 TON
5 İTALYA 90.000 TON
4 ÇİN 100.000 TON
3 ŞİLİ 120.000 TON