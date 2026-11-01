Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu
Giriş Tarihi: 1.11.2026 10:00 Son Güncelleme: 1.11.2026 10:01

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

Dünya fındık üretiminde yeni sezonun tablosu ortaya çıktı. INC'nin yayımladığı 2026/2027 sezonu tahminlerine göre Türkiye, yüz binlerce tonluk üretim beklentisiyle liderliğini sürdürmeye hazırlanıyor. Ancak listenin ikinci sırasında yaşanan değişim dikkat çekiyor. ABD, üretim tahminleriyle Şili'yi geride bırakıyor.

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Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu
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Fındık denildiğinde akla gelen ülkelerin dünya sıralamasındaki yeri yeniden gündemde. 2026/2027 sezonu için açıklanan üretim tahminleri, ülkeler arasındaki rekabette yeni bir tablo ortaya koydu. Türkiye zirvedeki konumunu korurken ikinci sıraya hangi ülkenin yerleşeceği de belli oldu.

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

Dünyanın en çok fındık üreten ülkelerine ilişkin 2026/27 sezonu tahminleri açıklandı. Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından paylaşılan verilere göre, küresel fındık üretiminin 1 milyon 432 bin tonu aşması bekleniyor. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Şili, Çin ve İtalya da üretimde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

Özellikle ABD ile Şili'nin sıralamadaki konumu dikkat çekerken, ülkelerin tahmini üretim miktarları arasındaki fark da merak uyandırıyor.

İşte 2026/27 sezonu için dünyanın en çok fındık üretmesi beklenen ülkeleri ve üretim tahminleri…

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Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

2026'da dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

INC'nin Mayıs 2026'da açıkladığı 2026/27 sezonu tahminlerine göre ülkelerin kabuklu fındık üretim miktarları şöyle sıralanıyor:

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

10 FRANSA 9.500 TON

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

9 İSPANYA 10.530 TON

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

8 İRAN 22.600 TON

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

7 GÜRCİSTAN 45.000 TON

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

6 AZERBAYCAN 65.000 TON

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

5 İTALYA 90.000 TON

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

4 ÇİN 100.000 TON

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

3 ŞİLİ 120.000 TON

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

2 ABD 123.500 TON

Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu

1 TÜRKİYE 809.940 TON

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Dünyanın fındık haritası değişti! En çok üretim yapan ülkeler belli oldu
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