Dünyanın gözde sosyetik isimleri geldiklerine pişman oldu! Bodrum’a efsane yat Christina O geldi

Dünyanın en prestijli yatı olan Christina O tatil için Türkiye'yi seçti. Kanada donanması için 1943 yılında Stormont fırkateyn olarak inşa edilen ve 2. Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetlere savaş malzemesi taşıyan konvoylara eskortluk yapan gemi, ünlü iş insanı Aristotle Onassis tarafından 340 bin dolara satın alındıktan sonra 4 milyon dolar harcanarak yeniden dizayn edildi. Adını da armatörün kızı Christina'dan alarak Christina O olarak değiştirildi.

50 MİLYON DOLAR HARCANDI

Christina Onassis yatı, babası ölünce 1978 yılında Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın kullanması için Yunan hükümetine bağışlandı. Yunan hükümeti yatın adını Argo olarak değiştirdi. 1998 yılında Onassis'in arkadaşlarından Yunanlı armatör John Papanikoliu, Yunanistan devletinden yatı geriye satın alarak 50 milyon dolar harcadı ve adını Christina O olarak yeniden değiştirip, Christina Oassis'in onuruna tescil ettirdi.

Son teknolojiyle donatılan 85 metre uzunluğunda, içerisinde su sporları yapılabilen, sinema ve kütüphanesi olan efsane yat Christina O, dünya sosyetesin önemli isimlerinin yer aldığı 35 kişi ile birlikte Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan Türk sahillerinin en gözde tatil kasabası olan Bodrum'u gelerek demir attı. Kiralama şirketi Morley Yachts, lüks yatı temmuz ve ağustos aylarında haftalık 545 bin sterline kiraladı.

EFSANE YATI BODRUMA ÇEKTİRDİLER

Efsane yat gittiği her ülkede büyük bir memnuniyetle karşılandığı halde ülkemize giriş yaptığı andan itibaren olumsuz davranışla karşılaştığı ortaya çıktı. Christina O, gemi olarak tescilli olmasından dolayı 72 saat transitte işlem hakkı ve demirde işlem görme hakkına sahip olduğu biliniyor. Liman Başkanlığı tarafından demir ordinosunda bulunduğu pozisyondan transitte çıkış işlem hakkı olduğu halde, gemi 4 saatlik bir seyir yaptırılarak tekrar Bodrum merkeze gelme mecburiyetinde bırakıldığı ortaya çıktı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Bodrum'u görüp alışveriş yapmak için gelen dünyanın gözde sosyetik isimlerinin 2 günde ülkemize döviz ortalama 300 bin avro bıraktığı ama yaşadıkları zorluklardan dolayı hayal kırıklığına uğradıkları ve geri dönmek için yetkililere talepte bulundukları öğrenildi.