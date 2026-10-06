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Giriş Tarihi: 6.10.2026 12:23

Dünya bu şehirleri konuşuyor! Türkiye'den 2 şehir listeye damga vurdu

Dünya turizminde ülkelerin ve şehirlerin yarıştığı listelerde Türkiye'nin yükselişi dikkat çekmeye devam ediyor. Milyonlarca turistin tercih ettiği destinasyonların açıklandığı son listede Türkiye'den iki şehir, dünyanın en popüler turizm merkezleri arasına girmeyi başardı. Özellikle bir şehir, dünya çapındaki birçok ünlü destinasyonu geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

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Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu
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Her yıl milyonlarca kişinin seyahat rotasını belirleyen dünyanın önemli turizm merkezleri yeniden sıralandı. Uluslararası ziyaretçi sayılarının dikkate alındığı listede Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Akdeniz'e kadar çok sayıda önemli şehir yer aldı.

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

MİLYONLARCA TURİST BU ŞEHİRLERİ TERCİH ETTİ

Listenin üst sıralarında dünyanın en tanınmış turizm merkezleri bulunurken, Türkiye'nin de iki farklı şehirle ilk 10 içerisinde yer alması dikkat çekti.

Türkiye'nin listede gösterdiği başarı, ülkenin yalnızca geleneksel tatil rotalarıyla değil, büyük şehirleri ve kültürel destinasyonlarıyla da dünya turizmindeki ağırlığını ortaya koydu.

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLERİ

İngiltere merkezli araştırma sitesi Euromonitor International, dünyanın en çok ziyaretçi çeken 10 şehrini açıkladı.

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Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

10- Kuala Lumpur – 17,3 milyon

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

9- Paris – 18,3 milyon

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

8- Antalya – 18,6 milyon

Türkiye'nin ikinci şehri ise Antalya oldu. Akdeniz'in gözde turizm merkezi, 18,6 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 8'inci şehri olarak listede yer aldı.

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

7- Mekke – 18,7 milyon

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

6- Dubai – 19,5 milyon

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

5- İstanbul – 19,7 milyon

İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 5'inci şehri oldu.

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

4- Makao – 20,4 milyon

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

3- Londra – 22,7 milyon

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

2- Hong Kong – 23,2 milyon

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

1- Bangkok – 30,3 milyon

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

TÜRKİYE'NİN TURİZMDE KÜRESEL GÜCÜ TESCİLLENDİ

Rapor, Türkiye'nin 2025'te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya'nın ilk 10'da yer alması, Türkiye'nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor.

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

İŞTE DÜNYANIN EN CAZİP 10 ŞEHRİ

Dünya turizminin en itibarlı veri kaynağı Euromonitor International'ın yayımladığı 2025 Top 100 City Destinations Index, Türkiye'nin hem ziyaretçi hacminde hem de turizm çekiciliğinde küresel ligde üst basamaklara yerleştiğini ortaya koydu.

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

PARİS BEŞİNCİ KEZ TAÇ GİYDİ

Rapora göre Paris, turizm performansından sürdürülebilirliğe, ekonomik göstergelerden güvenliğe kadar birçok ölçütte rakiplerini geride bıraktı.

Rapora göre İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5'inci, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8'inci sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel turizm sahnesindeki etkisini güçlendirdi.

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

En Cazip 10 Şehir Destinasyonu listesi ise şu şehirlerden oluştu:

1- Paris

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

2- Madrid

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

3- Tokyo

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

4- Roma

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

5- Milan

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

6- New York

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

7- Amsterdam

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

8- Barcelona

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

9- Singapore

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

10- Seul

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL 50 YERİ...

Dünyanın en güzel 50 yeri açıklanırken, o listede kendine yer buldu. Sıralama belirlenirken, tarihi, nüfus oranı ve doğal güzellikler gibi pek çok farklı ölçüt dikkate alındı. İşte Dünyanın en güzel 50 yeri

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Park City (Utah)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Detroit (Michigan)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Miami (Florida)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

San Francisco (California)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Jamaica

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Toronto (Kanada)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Riviera Nayarit (Meksika)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Portland (Oregon)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Tofino (Britanya Kolumbiyası)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Dolni Morava (Çek Cumhuriyeti)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Valencia (İspanya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Devon (İngiltere)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Portree (İskoçya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Madeira (Portekiz)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Alentejo (Portekiz)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Kaunas (Litvanya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Calabria (İtalya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Skelleftea (İsveç)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Kopenhag (Danimarka)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Marsilya (Fransa)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Selanik (Yunanistan)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Ilulissat (Grönland)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Ras Al Khaimah (Birleşik Arap Emirlikleri)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Doha (Katar)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Nairobi (Kenya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Hwange National Park (Zimbabwe)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Franschhoek (Güney Afrika),

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Seul (Güney Kore)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Kerala (Hindistan)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Ahmedabad (Hindistan)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Great Barrier Reef (Avustralya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Queenstown (Yeni Zellanda)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Historic Silk Road Sites (Özbekistan)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Trans Bhutan Trail (Butan)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Bali (Endonezya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Kyushu Adaları (Japonya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Boracay (Filipinler)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Setouchi Adaları (Japonya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Fremantle (Avustralya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Lower Zambezi National Park (Zambiya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Kigali (Ruanda)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Galapagos Adaları (Ekvador)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Sao Paulo (Brezilya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Rapa Nui (Şili)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Salta (Arjantin)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

El Chalten (Arjantin)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

Bogota (Kolombiya)

Dünyanın gözdesi oldu! Türkiye’deki o şehir listeye damga vurdu

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN BİR YER DE VAR

Listede dünyanın dört bir yanından şehir bulunurken, bunların arasında en dikkat çekenlerinden biri İstanbul oldu. Klasik bir yeniden doğuş olarak tanımlanan İstanbul, yeni yapılan Galataport ve İstanbul Modern Müzesi ile şimdiyi geçmiş ile birleştiriyor. Atatürk Kültür Merkezi de geçtiğimiz yıl açılmasıyla birlikte dünyanın en eski illerinden olan İstanbul, yenilikleri yakalayarak yeniden doğuşuna devam ediyor.

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