Dünya bu şehirleri konuşuyor! Türkiye'den 2 şehir listeye damga vurdu

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN BİR YER DE VAR

Listede dünyanın dört bir yanından şehir bulunurken, bunların arasında en dikkat çekenlerinden biri İstanbul oldu. Klasik bir yeniden doğuş olarak tanımlanan İstanbul, yeni yapılan Galataport ve İstanbul Modern Müzesi ile şimdiyi geçmiş ile birleştiriyor. Atatürk Kültür Merkezi de geçtiğimiz yıl açılmasıyla birlikte dünyanın en eski illerinden olan İstanbul, yenilikleri yakalayarak yeniden doğuşuna devam ediyor.