Dünya bu şehirleri konuşuyor! Türkiye'den 2 şehir listeye damga vurdu

MİLYONLARCA TURİST BU ŞEHİRLERİ TERCİH ETTİ
Listenin üst sıralarında dünyanın en tanınmış turizm merkezleri bulunurken, Türkiye'nin de iki farklı şehirle ilk 10 içerisinde yer alması dikkat çekti.
Türkiye'nin listede gösterdiği başarı, ülkenin yalnızca geleneksel tatil rotalarıyla değil, büyük şehirleri ve kültürel destinasyonlarıyla da dünya turizmindeki ağırlığını ortaya koydu.
10- Kuala Lumpur – 17,3 milyon
9- Paris – 18,3 milyon
8- Antalya – 18,6 milyon
Türkiye'nin ikinci şehri ise Antalya oldu. Akdeniz'in gözde turizm merkezi, 18,6 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 8'inci şehri olarak listede yer aldı.
7- Mekke – 18,7 milyon
6- Dubai – 19,5 milyon
5- İstanbul – 19,7 milyon
İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 5'inci şehri oldu.
4- Makao – 20,4 milyon
3- Londra – 22,7 milyon
2- Hong Kong – 23,2 milyon
1- Bangkok – 30,3 milyon
TÜRKİYE'NİN TURİZMDE KÜRESEL GÜCÜ TESCİLLENDİ
Rapor, Türkiye'nin 2025'te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya'nın ilk 10'da yer alması, Türkiye'nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor.
Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.
İŞTE DÜNYANIN EN CAZİP 10 ŞEHRİ
Dünya turizminin en itibarlı veri kaynağı Euromonitor International'ın yayımladığı 2025 Top 100 City Destinations Index, Türkiye'nin hem ziyaretçi hacminde hem de turizm çekiciliğinde küresel ligde üst basamaklara yerleştiğini ortaya koydu.
PARİS BEŞİNCİ KEZ TAÇ GİYDİ
Rapora göre Paris, turizm performansından sürdürülebilirliğe, ekonomik göstergelerden güvenliğe kadar birçok ölçütte rakiplerini geride bıraktı.
Rapora göre İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5'inci, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8'inci sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel turizm sahnesindeki etkisini güçlendirdi.
En Cazip 10 Şehir Destinasyonu listesi ise şu şehirlerden oluştu:
1- Paris
2- Madrid
3- Tokyo
4- Roma
5- Milan
6- New York
7- Amsterdam
8- Barcelona
9- Singapore
10- Seul
İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL 50 YERİ...
Dünyanın en güzel 50 yeri açıklanırken, o listede kendine yer buldu. Sıralama belirlenirken, tarihi, nüfus oranı ve doğal güzellikler gibi pek çok farklı ölçüt dikkate alındı. İşte Dünyanın en güzel 50 yeri
Park City (Utah)
Detroit (Michigan)
Miami (Florida)
San Francisco (California)
Jamaica
Toronto (Kanada)
Riviera Nayarit (Meksika)
Portland (Oregon)
Tofino (Britanya Kolumbiyası)
Dolni Morava (Çek Cumhuriyeti)
Valencia (İspanya)
Devon (İngiltere)
Portree (İskoçya)
Madeira (Portekiz)
Alentejo (Portekiz)
Kaunas (Litvanya)
Calabria (İtalya)
Skelleftea (İsveç)
Kopenhag (Danimarka)
Marsilya (Fransa)
Selanik (Yunanistan)
Ilulissat (Grönland)
Ras Al Khaimah (Birleşik Arap Emirlikleri)
Doha (Katar)
Nairobi (Kenya)
Hwange National Park (Zimbabwe)
Franschhoek (Güney Afrika),
Seul (Güney Kore)
Kerala (Hindistan)
Ahmedabad (Hindistan)
Great Barrier Reef (Avustralya)
Queenstown (Yeni Zellanda)
Historic Silk Road Sites (Özbekistan)
Trans Bhutan Trail (Butan)
Bali (Endonezya)
Kyushu Adaları (Japonya)
Boracay (Filipinler)
Setouchi Adaları (Japonya)
Fremantle (Avustralya)
Lower Zambezi National Park (Zambiya)
Kigali (Ruanda)
Galapagos Adaları (Ekvador)
Sao Paulo (Brezilya)
Rapa Nui (Şili)
Salta (Arjantin)
El Chalten (Arjantin)
Bogota (Kolombiya)
LİSTEDE TÜRKİYE'DEN BİR YER DE VAR
Listede dünyanın dört bir yanından şehir bulunurken, bunların arasında en dikkat çekenlerinden biri İstanbul oldu. Klasik bir yeniden doğuş olarak tanımlanan İstanbul, yeni yapılan Galataport ve İstanbul Modern Müzesi ile şimdiyi geçmiş ile birleştiriyor. Atatürk Kültür Merkezi de geçtiğimiz yıl açılmasıyla birlikte dünyanın en eski illerinden olan İstanbul, yenilikleri yakalayarak yeniden doğuşuna devam ediyor.