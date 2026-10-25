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Giriş Tarihi: 25.10.2026

Dur ihtarına uymadı 265 bin lira cezayı yedi

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Faruk KÜÇÜK
Dur ihtarına uymadı 265 bin lira cezayı yedi
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Erzurum'da polisin ikazına uymayan sürücü, motosikletli M.T.G'ye (27) çarpıp yaraladı ve bölgeden uzaklaştı. Rabiaana Mahallesi'nde ekiplerin yolu kapatması sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü M.S'nin (35) alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, "dur" ihtarına uymama, tehlikeli şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli trafik kuralı ihlallerinden toplam 265 bin lira para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan 3 kaydının olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.
#ERZURUM
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