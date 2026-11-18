EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan muayenede 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilen M.B.'ye farklı maddelerden toplam 431 bin lira ceza uygulandı. Aday sürücü olduğu belirlenen M.B.'nin ehliyetine daimi olarak el konulurken, araç ise 90 gün trafikten men edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör