Duruşmada oğlunun katilini görünce bayıldı

Alanya'da tartıştığı arkadaşı Serhat Sadak'ı satırla öldüren sanık Özgür T. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Tutuklu sanık Özgür T, duruşmada verdiği ifadesinde, "Serhat ile yeni tanıştık. Beni evine çağırdı. Beraber içki içtik. Bana babasının öldüğünü söyledi. Gerisini hatırlamıyorum, çok pişmanım. Ailesinden özür diliyorum" diye konuştu.

"OĞLUMUN KANLI ELBİSELERİNİ HALA SAKLIYORUM"

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Özgür T. tarafından öldürülen oğlu Serhat Sadak'ın annesi Tülay Sadak verdiği ifadesinde, "O gece yemeğe gelmesi için oğlumu aradım. Bana anne beni yemeğe başkası aradı dedi. O gece şüphelenmiştim. Sabah doktora gidecektim. Polisler aradı. Olay yerine gittim. Polisler, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi vardı. Meğerse oğlumu öldürmüşler. Oğlumun kanlı elbiselerini hala saklıyorum. Özgür T'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.

ANNE SALONDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Duruşma sonunda anne Tülay Sadak, sanık Özgür T'ye seslenerek, "Senin kabusun olacağım. Rüyalarında beni göreceksin" dedikten sonra salondan çıkarken baygınlık geçirerek yere düştü. Anne Sadak'a duruşma salonundaki yakınları tarafından müdahale edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Serhat Sadak'ı öldüren Özgür T'nin tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmanın 22 Şubat tarihine ertelenmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 8 Mart tarihinde Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Özgür T. (30) Serhat Sadak'ın (38) yaşadığı eve gelerek beraber içki içtikten sonra ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özgür T, Sadak'ı satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sadak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sadak'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı. Kaçan şüpheli Özgür T.'nin yakalanması için harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi çalıştığı inşaatın şantiyesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Özgür T. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.