Duş başlığına asacağınız tek bir dal tüm banyonun havasını anında değiştiriyor!

Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan o yeşil demetler aslında taze okaliptüs dallarından başkası değil. Sadece görünüşüyle değil, asıl suyla temas ettiğinde ortaya çıkan özelliğiyle banyolarda yerini alıyor.
Kabinin kapısını kapatıp sıcak suyu açtığınızda içeride yoğun bir buhar oluşmaya başlar. İşte bu sıcak buhar, bitkinin yapraklarındaki o esansiyel yağları yavaş yavaş serbest bırakarak etrafa harika bir nane ferahlığı yayıyor.
Etrafa yayılan bu doğal esans sadece güzel kokmakla kalmıyor, ciğerlerinizi açarak çok daha rahat nefes almanızı sağlıyor. Derin nefes aldıkça gün boyu gerilen boyun ve omuz kaslarınızın da kendiliğinden gevşediğini hissediyorsunuz.
Bu yöntemi uygularken yapılan en büyük hata, demeti doğrudan suyun aktığı yere bağlamaktır. Dalları doğrudan suyun altına koyarsanız bitki çok çabuk çürür ve yağlarını hızla tüketerek etkisini yitirir.
En iyi verimi almak için okaliptüs demetini bir iple duş başlığının arkasına veya boynuna bağlamanız gerekiyor. Böylece bitki suyla doğrudan temas etmeden, sadece yükselen o sıcak buhardan faydalanıyor.
Bu dalları mahallenizdeki çiçekçilerden kolayca bulabilirsiniz. Alırken yaprakların canlı ve yeşil olmasına, kurumaya başlamamış olmasına dikkat ederseniz banyonuzdaki kokusu çok daha uzun süre dayanacaktır.
Asıp bıraktığınız bu doğal koku deposu genellikle iki veya üç hafta boyunca görevini başarıyla yerine getirir. Yapraklar iyice kuruyup kahverengiye dönmeye başladığında ve kokusu azaldığında yenisiyle değiştirme vakti gelmiş demektir.