Duş başlığını sökmeden temizleyin! Bir poşet ve bu malzeme yetiyor

Bunun için pahalı temizlik ürünlerine veya özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmuyor. Bir poşet ve beyaz sirke kullanılarak hazırlanan basit bir yöntem, duş başlığındaki kireç kalıntılarının gevşemesine yardımcı oluyor. Ancak uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor.

Duş başlığındaki kireç neden oluşuyor?

Şebeke suyunda doğal olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, su damlaları kurudukça duş başlığının yüzeyinde birikiyor. Zamanla bu birikintiler küçük su çıkışlarını tıkayabiliyor.