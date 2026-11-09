Duşakabin camındaki inatçı lekeler tarihe karışıyor! Bu yöntemle ilk günkü görünümüne kavuşuyor

DUŞAKABİN CAMINDAKİ BEYAZ LEKELER NEDEN OLUŞUR?

Duşakabin camlarında görülen beyaz lekelerin en önemli nedenlerinden biri sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller oluyor. Duş sonrasında cam üzerinde kalan su damlaları buharlaştığında mineraller yüzeyde kalıyor ve zamanla kireç tabakası meydana getiriyor.

Bunun yanı sıra şampuan, duş jeli ve sabun kalıntıları da cam üzerinde ince bir tabaka oluşturabiliyor. Özellikle düzenli temizlenmeyen duşakabinlerde bu kalıntılar birikerek camın parlaklığını kaybetmesine yol açabiliyor.