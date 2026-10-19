Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! Temizliğin püf noktası ortaya çıktı

DUŞAKABİN CAMINDAKİ LEKELER NEDEN OLUŞUYOR?

Banyoda sık kullanılan duşakabin camları, su damlalarının kurumasıyla birlikte zamanla beyaz izler ve mat bir görünüm kazanabiliyor. Bunun temel nedenlerinden biri, suyun içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin cam yüzeyinde birikmesi. Sabun ve şampuan kalıntıları da bu görüntüyü artırabiliyor.