Düşman İHA’ları etkisiz hâle getiren teknoloji geliştirdi

Türkiye'de lise eğitimini tamamlayarak Almanya'ya lisans için giden 27 yaşındaki Batuhan Yumurtacı, Tytan Technologies şirketini kurdu. Yumurtacı yapay zekâ destekli saatte 250 kilometreye kadar hızlandırılarak bir mermiye dönüşen hava aracı geliştiriyor. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Yumurtacı, "Almanya'da lisans eğitimini makine mühendisliği üzerine aldım. Yüksek lisansımı ise robotik ve yapay zekâ üzerine tamamladım. Mezun olduktan sonra Macaristan kökenli Balazs Nagy ile birlikte Tytan Technologies'i kurduk" dedi. Yüksek hızlı otonom İHA teknolojilerinin, rakip İHA'ları etkisiz hale getirme konusunda kritik bir rol oynadığını vurgulayan Yumurtacı, "Kalkıştan sonra, gelişmiş yapay zekâ teknolojisini kullanarak düşman İHA'larının yerini hızla tespit ediyor ve doğrudan çarpma yoluyla düşük maliyetli bir şekilde etkisiz hale getiriyor. Tytan'da geliştirdiğimiz teknoloji, özellikle Ukrayna sonrası gündeme gelen, düşük maliyetli drone savunma çözümlerine olan acil ihtiyacı karşılıyor" ifadelerini kullandı AA