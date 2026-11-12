Duvar boyasında beyaz devri kapanıyor! 2027’nin yükselen renkleri belli oldu

Soğuk beyaz ve gri tonların hakim olduğu sade duvarlar yerini daha sıcak bir atmosfere bırakırken, 2027'nin trendleri evleri doğayla buluşturan renkleri öne çıkarıyor. Ancak değişim yalnızca tek bir renkten ibaret değil; farklı boya markalarının seçimleri, önümüzdeki dönemde duvarlarda geniş bir renk yelpazesinin kullanılacağını gösteriyor.
2027'de yeşil tonları başrolde
2027 renk trendlerinin en dikkat çekici ortak noktalarından biri yeşil tonları oldu.
2027 yılının rengi olarak yeşil seçilirken, kahverengi alt tonlu zeytin- yosun arası rengi de öne çıkan seçenekler arasında yer aldı
Bu tonların ortak özelliği, klasik beyazın aksine duvara belirgin bir karakter kazandırmaları ancak aynı zamanda doğal malzemelerle kolayca uyum sağlamaları.
Sıcak bejler beyazın yeni alternatifi olacak
Beyazdan tamamen vazgeçmek istemeyenler içinse daha sıcak nötrler öne çıkıyor. Özellikle krem, sıcak bej, kum ve kireç badanasını andıran tonlar, 2027 dekorasyonunda beyazın daha yumuşak alternatifleri olarak gösteriliyor.
Tasarım uzmanları, soğuk beyaz ve grinin yerine sıcak nötrlerin daha fazla kullanılmasını bekliyor. Bu renklerin ahşap, taş, keten ve doğal dokularla kolayca eşleşebilmesi de tercih edilmelerinin nedenleri arasında gösteriliyor.
Toprak ve kil tonları duvarlara taşınıyor
2027'nin bir diğer güçlü yönü ise toprak tonları. Kiremit, kil kahvesi ve sıcak kahverengiler daha doğal ve yaşanmış bir atmosfer oluşturmak isteyenlerin seçenekleri arasında.
Bu renkler özellikle ahşap mobilyalar, hasır detaylar ve doğal taş yüzeylerle birlikte kullanıldığında daha bütünlüklü bir görünüm oluşturuyor.
Yumuşak maviler de listeye girdi
Yeşil ve toprak tonlarının yanında dumanlı, yumuşak mavi tonları da 2027'nin yükselen renkleri arasında.
Bu tonlar özellikle tamamen beyaz bir odaya renk katmak isteyen ancak çok koyu veya yoğun renklerden kaçınanlar için dikkat çekici bir alternatif sunuyor.
2027'de duvarlarda hangi renkler öne çıkacak?
Önümüzdeki dönemin öne çıkan renk ailesini kısaca şöyle sıralamak mümkün:
Kısacası 2027'de duvarlar yalnızca arka plan olmaktan çıkıp dekorasyonun başlıca unsurlarından biri haline geliyor. Beyaz ve soğuk gri yerine doğadan ilham alan, daha sıcak ve karakterli renklerin öne çıkması bekleniyor.