Duvar boyasında beyaz devri kapanıyor! 2027’nin yükselen renkleri belli oldu

Soğuk beyaz ve gri tonların hakim olduğu sade duvarlar yerini daha sıcak bir atmosfere bırakırken, 2027'nin trendleri evleri doğayla buluşturan renkleri öne çıkarıyor. Ancak değişim yalnızca tek bir renkten ibaret değil; farklı boya markalarının seçimleri, önümüzdeki dönemde duvarlarda geniş bir renk yelpazesinin kullanılacağını gösteriyor.

2027'de yeşil tonları başrolde

2027 renk trendlerinin en dikkat çekici ortak noktalarından biri yeşil tonları oldu.

2027 yılının rengi olarak yeşil seçilirken, kahverengi alt tonlu zeytin- yosun arası rengi de öne çıkan seçenekler arasında yer aldı

Bu tonların ortak özelliği, klasik beyazın aksine duvara belirgin bir karakter kazandırmaları ancak aynı zamanda doğal malzemelerle kolayca uyum sağlamaları.