Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…

Uzmanlar sizin için açık renkli duvarları temizlemenin en pratik ve etkili yollarını anlattı.
BEYAZ DUVARLAR NASIL TEMİZLENİR?
Beyaz oda dekorasyonu, eski tarzdan moderne kadar hemen hemen her ev dekorunda işe yarar. Ancak, en iyi şekilde görünmelerini sağlamak zorlu olabilir. Beyaz duvarların nasıl temizleneceğini bilmek, matlaşan boyayı canlandırma, göze çarpan izleri giderme ve her şeyin daha parlak görünmesine yardımcı olma gücüne sahiptir.
Konu beyaz duvarların nasıl temizleneceğine gelince uzmanlar birkaç farklı yöntem öneriyor - ancak başarı büyük ölçüde duvarlarınızdan ne temizlemeye çalıştığınıza bağlı. Genel temizlik için sabun ve su harika bir yaklaşımdır, kahve, mum boya veya keçeli kalem gibi daha zor lekeler için doğru yöntem noktaya doğrudan müdahale etmektir.
Hangi temizleme yaklaşımını denerseniz deneyin, her zaman kazara boyayı çıkarma riski olduğundan, önce göze çarpmayan bir alanı denediğinizden emin olun. Ancak boyayı çıkarırsanız, hızlı bir rötuş ve muhtemelen biraz dolgu sorunu çözecektir.
ILIK SUYLA TEMİZLEYİN
Duvarlarınızı basitçe yenilemek için, ılık suyla (içerisine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyerek) silin. Bu yöntem küçük izlerin ve tozun giderilmesine yardımcı olacaktır.
Temizlik uzmanları, "Tavanları veya duvarları süpürmek cazip gelse de kolayca çizilebilecekleri veya boyaları dökülebileceği için dikkatli olun" tavsiyesinde bulunuyor. Bunun yerine, bezler daha güvenli bir seçenektir.
LEKE TEMİZLİĞİNDE SU VE SİRKE
Leke temizliği için duvarı temiz, nemli bir sünger veya bezle ovarak başlayın. Bazen lekeleri çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şey sudur, bu da herhangi bir temizlik ürünü kullanmamanıza olanak tanır. Temizlik uzmanları, duvar lekelerini görür görmez müdahale ederseniz bu yöntemin büyük olasılıkla işe yarayacağını söylüyor.
Sadece su işe yaramazsa, sirke ile temizlemeyi deneyin. Nemli süngerinize veya bezinize biraz sirke ekleyin ve duvarları nazikçe silin. Bu, çoğu küçük lekeyi çıkarmada etkili olacaktır.
KURU BEZLE TOZU ÖNLEYİN
Hepimiz tozun yüzeylere nasıl çöktüğünü biliyoruz, ancak bazen duvarlara yapışmış olarak da bulunabilirler. Bu yerçekimine meydan okuyan toz, statik elektrikten kaynaklanır ve kolayca çözülebilir hatta, önlenebilir.
İlk olarak, hafif nemli bir bezle silmeyi deneyin. Islak bir bez duvarın nemli olmasına yol açarken, kuru bir bez tozu kolayca hareket ettirir.
Alternatif olarak, duvarlarınızın üzerine kuru bir kurutma kağıdı sürmeyi deneyin. Bu, tıpkı nemli bez gibi tozu toplayacaktır, ancak ek bir faydası vardır. Kurutmalık çarşaflar giysilerimiz üzerindeki statik elektriği azaltmak için tasarlanmıştır ve duvarlarda kullanıldığında da aynı etkiyi gösterir. Bu kurutucu kağıt tüyosu, süpürgeliklerin temizlenmesini hızlandırmak için de kullanılabilir.
Duvarları çok seyreltilmiş bir yumuşatıcıya batırılmış nemli bir bezle silerek de benzer bir etki elde edebilirsiniz.
KOYU LEKELER İÇİN AĞARTICI KULLANIN
Beyaz duvarların güzelliği, temizleme yönteminizin duvardaki rengi çıkarma riskinin olmamasıdır. Bu noktada çamaşır suyu ön plana çıkıyor. Tüm duvarın temizlenmesinde çamaşır suyu kullanımı tavsiye edilmese de, özellikle inatçı lekeleri çıkarmak için az miktarda kullanılabilir.
Bununla birlikte uzmanlar, duvarda doğrudan temiz çamaşır suyu kullanmaması gerektiğini söylüyor. Onun yerine bir ölçek çamaşır suyunu dört ölçek suyla karıştırarak lekeli bölgeyi silmenizi. Son olarak da sade suyla iyice durulamanızı öneriyorlar.
DUVARLARI SİLİNEBİLİR BOYA İLE BOYAYIN
Temizlik söz konusu olduğunda önceden alacağını önlemler her zaman en iyisidir ve silinebilir boyayı tercih ederseniz beyaz duvarları temizleme işlemi çok daha kolay olacaktır. Yıkanabilir veya silinebilir boyalar, temizlik düşünülerek tasarlanmıştır. Yani çoğu çizik ve lekeyi boyayı kaldırmadan sabun ve ılık su ile kolayca çıkarabilirsiniz.
BEYAZ DUVARLARI BOYAYI ÇIKARMADAN TEMİZLEMEK
Beyaz duvarları boyayı soymadan temizlemenin en kolay yolu, çok sert ovmaktan kaçınmak ve aşındırıcı yaklaşımlara göre kimyasal yöntemlere öncelik vermektir. Buna bir bezle kuvvetlice ovmak da dahildir. Herhangi bir yöntemi bariz bir yerde kullanmadan önce daima göze çarpmayan bir alanda test edin.
DOĞAL YOLLARLA TEMİZLEMEK
Beyaz duvarları doğal olarak temizlemenin en iyi yolu su ve bir bezdir. Bu, daha sert kimyasallar kullanmadan önce başlamak için her zaman denemeniz gereken ilk yöntemdir. Leke daha kalıcı ise sirke veya karbonat deneyebilirsiniz.