DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE || 4 Ağustos 2022 Star Tv ile Duy Beni 5. yeni ve son bölüm izle TEK PARÇA ekranı

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE!

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4. BÖLÜMÜN KONUSU

Kanat'ın Ekim'i aniden öpmesi ve ardından yaşananlar akıllara bir çok soruyu da beraberinde getirir. Ekim'i ormandan kurtaracak olan kişi de yine şaşırtıcı biri olacaktır. Melisa geceyle ilgili Kanat'ı sorguladığında Ekim tüm gerçekleri olduğu gibi açıklar.

Öfkeden delirme sırası bu kez Melisa'dadır.Yaşananlar Kanat'ın açıkladığı gibi bir oyun mu yoksa gerçeğin bir parçası mıdır? Diğer tarafta okuldaki zorbalığın bu kez kurbanı Emine'dir.