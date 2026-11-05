Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ve bir şehir efsanesi gibi görünen "modemin arkasına alüminyum folyo koyma" hilesi, aslında basit bir fizik kuralına dayanıyor. Wi-Fi sinyalleri aslında radyo dalgalarıdır ve metal yüzeyler radyo dalgalarını yansıtma özelliğine sahiptir. İnternette dolaşan bu popüler hilenin gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak eden Dartmouth College'dan bilgisayar bilimcisi Xia Zhou ve ekibi, durumu laboratuvar ortamında test etmeye karar verdi.
Bilim insanları, alüminyum folyonun modemin genel gücünü artırmadığını ancak sinyalin gitmesini istediğiniz yöne doğru yönlendirilmesinde inanılmaz derecede etkili olduğunu kanıtladı.
ALÜMİNYUM FOLYO SİNYALİ NASIL YÖNLENDİRİYOR?
Araştırmacıların geliştirdiği WiPrint adlı sistem, evin krokisini çıkararak internetin nerede güçlü, nerede daha zayıf olması gerektiğini hesaplıyor.
Folyonun temel mantığı sinyal yaratmak değil, arkaya doğru boşa gidecek olan enerjiyi toplayıp tek bir yöne odaklamaktır. Sinyalin yönlendirildiği alanda güç artarken, folyonun arka kısmında kalan alanda sinyal %63,3 oranında düşüyor. Bu durum, özellikle arka odalara internet ulaştırmak isteyenler için büyük bir avantaj yaratıyor.
GÜVENLİĞİNİZE DE KATKI SAĞLIYOR
Sinyalin folyonun arkasında zayıflaması aslında beklenmedik bir güvenlik faydası da sunuyor.
Modeminizi komşunuzun duvarına yakın bir yere koyduysanız, folyo sayesinde sinyalin komşuya ya da sokağa sızmasını engelleyebilirsiniz. Araştırmacılar, bu durumun ağınıza dışarıdan sızılmasını bir nebze de olsa zorlaştırdığını belirtiyor.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR
Carnegie Mellon Üniversitesi'nden uzmanlar prensipte bu yöntemin "son derece mantıklı" olduğunu belirtse de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var.
Yönlendirici üreticisi Linksys'ten Eric Siu, yöntemin çalıştığını onaylarken, radyasyon kuralları gereği cihazın gücünün belirli limitleri aşmaması gerektiğini hatırlatıyor.
Ayrıca modemin üzerini folyoyla tamamen kapatmak, cihazın aşırı ısınarak bozulmasına yol açabilir. Kalın duvarlar veya büyük ev aletleri de sinyali keseceğinden, folyoyu mutlaka modemin arkasında, açık bir alanda denemelisiniz.