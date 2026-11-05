Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ve bir şehir efsanesi gibi görünen "modemin arkasına alüminyum folyo koyma" hilesi, aslında basit bir fizik kuralına dayanıyor. Wi-Fi sinyalleri aslında radyo dalgalarıdır ve metal yüzeyler radyo dalgalarını yansıtma özelliğine sahiptir. İnternette dolaşan bu popüler hilenin gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak eden Dartmouth College'dan bilgisayar bilimcisi Xia Zhou ve ekibi, durumu laboratuvar ortamında test etmeye karar verdi.