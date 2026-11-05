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Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:37 Son Güncelleme: 05.11.2026 11:02

Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

Evinizin bir odasında internet çekmiyor ve sürekli kopmalar mı yaşıyorsunuz? Yüksek fiyatlı sinyal güçlendiricilere para dökmeden önce mutfağınıza bir göz atmanızda fayda var, çünkü bilim insanlarının onayladığı bu basit hile internet hızınızı anında uçuşa geçiriyor! İnternet sinyalini tam %55 oranında artıran bu çılgın yöntemi duyanlar hemen denemeye koşuyor.

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Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!
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Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ve bir şehir efsanesi gibi görünen "modemin arkasına alüminyum folyo koyma" hilesi, aslında basit bir fizik kuralına dayanıyor. Wi-Fi sinyalleri aslında radyo dalgalarıdır ve metal yüzeyler radyo dalgalarını yansıtma özelliğine sahiptir. İnternette dolaşan bu popüler hilenin gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak eden Dartmouth College'dan bilgisayar bilimcisi Xia Zhou ve ekibi, durumu laboratuvar ortamında test etmeye karar verdi.

Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

Bilim insanları, alüminyum folyonun modemin genel gücünü artırmadığını ancak sinyalin gitmesini istediğiniz yöne doğru yönlendirilmesinde inanılmaz derecede etkili olduğunu kanıtladı.

Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

Araştırma ekibi, sadece 35 dolar maliyetle, alüminyum folyo kaplı ve 3D yazıcıyla üretilmiş özel yansıtıcılar kullandı. Bu çalışma, yönlendirilen alanlarda sinyal gücünün tam %55,1 oranında arttığını ortaya koydu.

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Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

ALÜMİNYUM FOLYO SİNYALİ NASIL YÖNLENDİRİYOR?

Araştırmacıların geliştirdiği WiPrint adlı sistem, evin krokisini çıkararak internetin nerede güçlü, nerede daha zayıf olması gerektiğini hesaplıyor.

Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

Folyonun temel mantığı sinyal yaratmak değil, arkaya doğru boşa gidecek olan enerjiyi toplayıp tek bir yöne odaklamaktır. Sinyalin yönlendirildiği alanda güç artarken, folyonun arka kısmında kalan alanda sinyal %63,3 oranında düşüyor. Bu durum, özellikle arka odalara internet ulaştırmak isteyenler için büyük bir avantaj yaratıyor.

Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

GÜVENLİĞİNİZE DE KATKI SAĞLIYOR

Sinyalin folyonun arkasında zayıflaması aslında beklenmedik bir güvenlik faydası da sunuyor.

Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

Modeminizi komşunuzun duvarına yakın bir yere koyduysanız, folyo sayesinde sinyalin komşuya ya da sokağa sızmasını engelleyebilirsiniz. Araştırmacılar, bu durumun ağınıza dışarıdan sızılmasını bir nebze de olsa zorlaştırdığını belirtiyor.

Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Carnegie Mellon Üniversitesi'nden uzmanlar prensipte bu yöntemin "son derece mantıklı" olduğunu belirtse de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var.

Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

Yönlendirici üreticisi Linksys'ten Eric Siu, yöntemin çalıştığını onaylarken, radyasyon kuralları gereği cihazın gücünün belirli limitleri aşmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!

Ayrıca modemin üzerini folyoyla tamamen kapatmak, cihazın aşırı ısınarak bozulmasına yol açabilir. Kalın duvarlar veya büyük ev aletleri de sinyali keseceğinden, folyoyu mutlaka modemin arkasında, açık bir alanda denemelisiniz.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Duyanlar modemin başına koştu! Mutfaktaki basit malzeme internet hızınızı yüzde 55 artırıyor!
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