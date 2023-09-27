Duygusal yakınlık kurup çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerle internet üzerinden iletişime geçip, duygusal yakınlık kurup arından çeşitli vaatlerde bulunarak kandıran 11 şüpheli tespit edildi. Tuzağa düşüren şüphelilerin hesap hareketleri incelendi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hareketlerin incelenmesiyle mağdurların şikâyetini doğrular şekilde yüklü miktarda döviz hareketi tespit edildi. Tespit edilen 11 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 197 bin TL para ile para transferini ve suç unsuru içeren görüşme içerikleri içeren çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan dolandırıcılar sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.