Düzce şehidine veda etti: Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna son yolculuğuna uğurlandı

3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü PKK tarafından Kuzey Irak'ta şehit edilen ve o tarihten buyana cenazesine ulaşılamayan Mustafa Bazna'nın naaşı, gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından bulunduğu yerden alınarak dün akşam saatlerinde memleketi Düzce'ye getirildi. Şehidin naaşı önce çay mahallesinde bulunan baba evine getirilerek helallik istendi. Daha sonra şehit piyade uzman çavuşun naaşı, cenaze töreni için Cedidiye Camiine getirildi.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Alay Komutanı J. Alb. Mustafa Tetik, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Belediyesi Başkan vekili Av. Ali Dilber, Siyasi Partilerin İl Başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cedidiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşı Düzce Şehitliğinde dualarla toprağa verildi.