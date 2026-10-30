Düzce’de 14 yıllık firar emekli maaşı takibiyle bitti: Parmak izinden kıskıvrak yakalandı

3 KATLI BİNADA TEK ODALI DAİREDE SAKLANDI

Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, şahsın Darıcı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki tek odalı dairede saklandığını belirledi. Apartmanın aile apartmanı olduğu ancak şahsın burada yaşayan kişilerle herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı öğrenildi.