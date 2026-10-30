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Giriş Tarihi: 30.10.2026 12:06

Düzce'de 14 yıllık firar emekli maaşı takibiyle bitti: Parmak izinden kıskıvrak yakalandı

Düzce'de hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari, emekli maaşını kentten çektiğinin tespit edilmesiyle takibe alındı. Saklandığı evin bahçesinden kaçmaya çalışırken yakalanan ve sahte isim veren şahsın gerçek kimliği mobil parmak izi cihazıyla tespit edildi.

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İHA Yaşam
Düzce’de 14 yıllık firar emekli maaşı takibiyle bitti: Parmak izinden kıskıvrak yakalandı
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Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında işlediği kasten yaralama suçu nedeniyle 2012'de 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İ.S'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Firari hükümlünün izini süren ekipler, şahsın iletişim kurabileceği yakınlarını takibe aldı. Araştırmalarda, İ.S'nin emekli maaşını Düzce'den çektiği tespit edildi.

3 KATLI BİNADA TEK ODALI DAİREDE SAKLANDI

Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, şahsın Darıcı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki tek odalı dairede saklandığını belirledi. Apartmanın aile apartmanı olduğu ancak şahsın burada yaşayan kişilerle herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı öğrenildi.

EVİN BAHÇESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Bölgede gerçekleştirilen fiziki takibin ardından polis ekipleri, 29 Ekim Perşembe günü harekete geçti. İ.S., kaldığı evin bahçesinde kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

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SAHTE KİMLİK KULLANDI, PARMAK İZİNDEN YAKALANDI

Yakalandığında kendisini "Ali Osman Karagül" olarak tanıt şahsın gerçek kimliği de polis ekiplerinin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucunda ortaya çıktı. Şahsın, 14 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. olduğu kesinleşti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S., Çilimli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DÜZCE

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