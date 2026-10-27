Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 27.10.2026 23:46

Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Akçakoca-Kocaali yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre B.K. idaresindeki 34 GD 8734 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen B.K. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araçta savrulurken, yol trafiğe kapandı.


Kazada iki sürücü ile I.Ç., Z.K. ve N.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye be sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda sıkışan sürücü ve yolcuları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Düzce ve Akçakoca'daki hastanelere kaldırılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

#DÜZCE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA