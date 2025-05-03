Düzce’de korkutan yangın: Ev küle döndü!

Akpınar Mahallesi 5397 Sokak'ta 3 daire ve bir iş yerinden oluşan binanın üst katında E.S.Y. ve torununun kiracı olarak yaşadığı dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, D100 kara yoluna yakın konumda yer alan binanın çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra itfaiye yangına müdahale etti. Yangında iş yerinin üstünde kalan daire kullanılamaz hale geldi.

Akpınar Mahallesi Muhtarı Tuncay Er, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıktığı dairede yaşayanların kiracıları olduğunu belirterek, "Kiracımızın torunu sobayı yakarken içine sünger atmış, bu sebeple soba tutuşmuş. Yangını fark edince biz de gerekli yerlere haber verdik ve binada yaşayanları tahliye ettik." dedi.