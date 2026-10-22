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Giriş Tarihi: 22.10.2026 23:16 Son Güncelleme: 22.10.2026 23:20

Düzce’de motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Düzce’de Aydınpınar Caddesi’nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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İHA
Düzce’de motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı
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Kaza, Düzce merkez Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Özkan idaresindeki 54 KY 840 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü İbrahim Özkan ile arkasında yolcu olarak bulunan Abdülkadir Merç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#DÜZCE
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Düzce’de motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı
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