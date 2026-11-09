Düzce’de otomobil beton bloklara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolu Düzce Altınpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. yönetimindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bloklara çarptı. Kazada Hatice Türkel (65), S.T. (48), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.