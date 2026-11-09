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Giriş Tarihi: 09.11.2026 20:13

Düzce'de otomobil beton bloklara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki beton bloklara çarptığı kazada Hatice Türkel (65) hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düzce’de otomobil beton bloklara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolu Düzce Altınpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. yönetimindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bloklara çarptı. Kazada Hatice Türkel (65), S.T. (48), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hatice Türkel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatı kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#DÜZCE

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Düzce'de otomobil beton bloklara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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