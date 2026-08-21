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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Düzensiz mesai saatleri hasta ediyor

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Düzensiz mesai saatleri hasta ediyor
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SSM-Population Health dergisinde yayımlanan çalışma, düzensiz çalışma saatlerinin çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu ortaya koydu. Araştırmalara göre, belirsiz vardiyalar ve değişken mesai programları, kronik stres, uyku bozuklukları, tükenmişlik, kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor. Uzmanlar, düşük gelirli çalışan ve esnek çalışma modellerini etkileyen bu durumun telafisi güç sağlık sorunlarına neden olduğuna dikkat çekiyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Düzensiz mesai saatleri hasta ediyor
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