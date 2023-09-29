Dylan O’brien Filmleri Ve TV Dizileri - En Sevilen Dylan O Brien Filmler Ve TV Şovları

26 Ağustos 1991'de New York City'de doğan O'Brien, oyunculuk kariyerine YouTube'da videolar çekerek başlamış ve hızla televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Can verdiği çeşitli karakterlerle özellikle genç kızların ilgisini kazanmıştır. Gençlik dizilerinden aksiyon filmlerine, romantik komediden bilim kurguya kadar birçok projede yer almıştır. Dylan O'Brien filmleri ve tv dizileri, Dylan O Brien filmler ve tv şovları geniş kitlesi tarafından sıkça gündeme gelmektedir.

Dylan O'Brien Filmleri ve Tv Dizileri

Oynadığı Filmler:

Charlie Brown: Blockhead's Revenge

High Road

The First Time

The Internship

Labirent: Ölümcül Kaçış

Labirent: Alev Deneyleri

American Assassin

Labirent: Son İsyan

Love and Monsters

All Too Well

The Outfit

Not Okay

Teen Wolf: The Movie

Oynadığı TV Dizileri:

First Dates with Toby Harris

Teen Wolf

Weird City

Amazing Stories

New Girl

Dylan O Brien Filmler ve Tv Şovları

Dylan O Brien, birçok film ve tv şovlarında yer almıştır.

Bunlar arasında en bilinenlerinden biri, Teen Wolf'tur. Kurt adam temasını ele alan bir gençlik drama ve doğaüstü türünde bir dizidir. Dizi, 2011-2017 yılları arasında 6 sezon boyunca yayınlanarak büyük bir genç izleyici kitlesi kazanmıştır.

The Maze Runner, bilinen adıyla Labirent serisi, Thomas adlı genç bir karakterin aniden ortaya çıkan bir labirentte uyanmasını ve bu gizemli labirenti çözmeye çalışmasını konu alır. Thomas, labirentin içinde sıkışan bir grup gençle birlikte labirentin sırlarını keşfetmeye çalışır.

American Assassin (Suikastçı), 23 yaşındaki Mitch Rapp'in hayatta kalma sebebi , sevgilisini elinden alan örgütü ve liderini öldürmektir. Bu amacını gerçekleştirebilmek için CIA'da çalışmaya başlar.