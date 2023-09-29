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Giriş Tarihi: 29.9.2023 15:33 Son Güncelleme: 29.9.2023 15:33

Dylan O'brien Filmleri Ve TV Dizileri - En Sevilen Dylan O Brien Filmler Ve TV Şovları

Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan Dylan O'Brien, hızla büyük bir çıkış yakalamıştır. Hem televizyon hem de sinema dünyasında dikkat çekici roller üstlenmiş ardından geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Özellikle "Teen Wolf" adlı televizyon dizisindeki Stiles Stilinski karakteri ile tanınır. Genç oyuncunun başarı dolu kariyerini araştıranlar, Dylan O'Brien filmleri ve tv dizileri, Dylan O Brien filmler ve tv şovları nelerdir sorularıyla ilgilenmektedir.

Dylan O’brien Filmleri Ve TV Dizileri - En Sevilen Dylan O Brien Filmler Ve TV Şovları

26 Ağustos 1991'de New York City'de doğan O'Brien, oyunculuk kariyerine YouTube'da videolar çekerek başlamış ve hızla televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Can verdiği çeşitli karakterlerle özellikle genç kızların ilgisini kazanmıştır. Gençlik dizilerinden aksiyon filmlerine, romantik komediden bilim kurguya kadar birçok projede yer almıştır. Dylan O'Brien filmleri ve tv dizileri, Dylan O Brien filmler ve tv şovları geniş kitlesi tarafından sıkça gündeme gelmektedir.

Dylan O'Brien Filmleri ve Tv Dizileri

Oynadığı Filmler:

  • Charlie Brown: Blockhead's Revenge

  • High Road
  • The First Time
  • The Internship
  • Labirent: Ölümcül Kaçış
  • Labirent: Alev Deneyleri
  • American Assassin
  • Labirent: Son İsyan
  • Love and Monsters
  • All Too Well
  • The Outfit
  • Not Okay
  • Teen Wolf: The Movie

Oynadığı TV Dizileri:

  • First Dates with Toby Harris
  • Teen Wolf
  • Weird City
  • Amazing Stories
  • New Girl

Dylan O Brien Filmler ve Tv Şovları

Dylan O Brien, birçok film ve tv şovlarında yer almıştır.

Bunlar arasında en bilinenlerinden biri, Teen Wolf'tur. Kurt adam temasını ele alan bir gençlik drama ve doğaüstü türünde bir dizidir. Dizi, 2011-2017 yılları arasında 6 sezon boyunca yayınlanarak büyük bir genç izleyici kitlesi kazanmıştır.

The Maze Runner, bilinen adıyla Labirent serisi, Thomas adlı genç bir karakterin aniden ortaya çıkan bir labirentte uyanmasını ve bu gizemli labirenti çözmeye çalışmasını konu alır. Thomas, labirentin içinde sıkışan bir grup gençle birlikte labirentin sırlarını keşfetmeye çalışır.

American Assassin (Suikastçı), 23 yaşındaki Mitch Rapp'in hayatta kalma sebebi, sevgilisini elinden alan örgütü ve liderini öldürmektir. Bu amacını gerçekleştirebilmek için CIA'da çalışmaya başlar.

Love and Monsters, 2020 yapımı bir post-apokaliptik macera filmidir. Dylan O'Brien, bu filmde başrolde yer alır.

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Dylan O'brien Filmleri Ve TV Dizileri - En Sevilen Dylan O Brien Filmler Ve TV Şovları
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