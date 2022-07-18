E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

Turkiye.gov.tr yani e-devlet'e giriş yapmak ve gerekli belgeleri temin etmek isteyenler yoğun şekilde e-Devlet'e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
e-devlet giriş ekranı ve tüm detaylar şöyle;
E-devlet sistemine giriş yapabilmek için, www.turkiye.gov.tr resmi devlet internet sitesine girmeniz gerekir. E-devlete giriş yapılan bu sitede, giriş yaparken e-imza, e-devlet şifresi, T.C. kimlik numarası kullanılarak giriş yapılabilir. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden ve mobil imza kullanılarak da giriş yapılabilir. E-devlet şifreniz yoksa, giriş yapabilmek için almanız gerekir. E-devlet şifresi edinmek için, size en yakın PTT şubesine başvurabilirsiniz.
E-devlet şifresi, cüzi bir miktar karşılığında PTT şubelerinden alınabilmektedir. Bu şifre, tamamen resmi işlemler ile şifreyi alan kişi adına kullanılacağı için, hiçbir şekilde kimseyle paylaşılmaması gerekir. E-devlet şifresini PTT şubesinden aldıktan sonra, yukarıda belirtilen adres üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve almış olduğunuz şifreyi belirtilen yerlere yazarak giriş yapabilir ve istediğiniz resmi işlemleri kısa süre içerisinde halledebilirsiniz.
Şu anda, e-devlet üzerinden resmi olarak 2 binden fazla işlem yapabilirsiniz, 332 kurumun verdiği resmi hizmetlerden faydalanabilirsiniz. İlk hizmete açıldığında milyonlarca kullanıcıya ulaşan e-devlet sistemi, kullanım olarak yayılmaya ve popülerleşmeye devam etmiştir. Günümüzde neredeyse 33 milyona yakın e-devlet kullanıcısı bulunmaktadır.
E-devlet şifresinin unutulması durumunda ise yapılması gerekenler oldukça basittir. Önem vermeniz gereken nokta, sistemde e-mail adresinizin ve cep telefonu numaranızın kayıtlı olmasıdır. Ayrıca bu iletişim bilgilerinin tümü güncel olmak zorundadır. Bunların olmaması durumunda ise yeni şifreyi, yine belirttiğimiz gibi almanız gerekmektedir. Şifre değiştirmek için ise sisteme giriş yaptıktan sonra, benim sayfam ve şifre ve güvenlik ayarlarım menüsünden şifrenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
1- Adalet Bakanlığı
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
3- Başbakanlık
4- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
5- Doğal Afet Sigortaları Kurumu
6- Emniyet Genel Müdürlüğü
7- Milli Eğitim Bakanlığı
8- Milli Savunma Bakanlığı
9- PTT
10- Sosyal Güvenlik Kurumu