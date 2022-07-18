E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

E-devlet şifresinin unutulması durumunda ise yapılması gerekenler oldukça basittir. Önem vermeniz gereken nokta, sistemde e-mail adresinizin ve cep telefonu numaranızın kayıtlı olmasıdır. Ayrıca bu iletişim bilgilerinin tümü güncel olmak zorundadır. Bunların olmaması durumunda ise yeni şifreyi, yine belirttiğimiz gibi almanız gerekmektedir. Şifre değiştirmek için ise sisteme giriş yaptıktan sonra, benim sayfam ve şifre ve güvenlik ayarlarım menüsünden şifrenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.