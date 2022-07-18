Haberler Yaşam Haberleri E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 23:53 Son Güncelleme: 18.7.2022 23:53

E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

e-devlet kapısı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlar arasında köprü kurmaya devam ediyor. Devlet dairelerine gitmeden internet aracılığıyla pek çok işlemi yerine getirebilme imkanı sunan e-devlet’e giriş yapmak isteyenler e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

Turkiye.gov.tr yani e-devlet'e giriş yapmak ve gerekli belgeleri temin etmek isteyenler yoğun şekilde e-Devlet'e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

E-DEVLET'E NEREDEN, NASIL GİRİLİR, ŞİFRE NEREDEN ALINIR?

e-devlet giriş ekranı ve tüm detaylar şöyle;

E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL EDİNİLİR, SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-devlet sistemine giriş yapabilmek için, www.turkiye.gov.tr resmi devlet internet sitesine girmeniz gerekir. E-devlete giriş yapılan bu sitede, giriş yaparken e-imza, e-devlet şifresi, T.C. kimlik numarası kullanılarak giriş yapılabilir. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden ve mobil imza kullanılarak da giriş yapılabilir. E-devlet şifreniz yoksa, giriş yapabilmek için almanız gerekir. E-devlet şifresi edinmek için, size en yakın PTT şubesine başvurabilirsiniz.

E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

E-devlet şifresi, cüzi bir miktar karşılığında PTT şubelerinden alınabilmektedir. Bu şifre, tamamen resmi işlemler ile şifreyi alan kişi adına kullanılacağı için, hiçbir şekilde kimseyle paylaşılmaması gerekir. E-devlet şifresini PTT şubesinden aldıktan sonra, yukarıda belirtilen adres üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve almış olduğunuz şifreyi belirtilen yerlere yazarak giriş yapabilir ve istediğiniz resmi işlemleri kısa süre içerisinde halledebilirsiniz.

E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

Şu anda, e-devlet üzerinden resmi olarak 2 binden fazla işlem yapabilirsiniz, 332 kurumun verdiği resmi hizmetlerden faydalanabilirsiniz. İlk hizmete açıldığında milyonlarca kullanıcıya ulaşan e-devlet sistemi, kullanım olarak yayılmaya ve popülerleşmeye devam etmiştir. Günümüzde neredeyse 33 milyona yakın e-devlet kullanıcısı bulunmaktadır.

E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

E-devlet şifresinin unutulması durumunda ise yapılması gerekenler oldukça basittir. Önem vermeniz gereken nokta, sistemde e-mail adresinizin ve cep telefonu numaranızın kayıtlı olmasıdır. Ayrıca bu iletişim bilgilerinin tümü güncel olmak zorundadır. Bunların olmaması durumunda ise yeni şifreyi, yine belirttiğimiz gibi almanız gerekmektedir. Şifre değiştirmek için ise sisteme giriş yaptıktan sonra, benim sayfam ve şifre ve güvenlik ayarlarım menüsünden şifrenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

E DEVLET ÜZERİNDEN VERİLEN E-HİZMETLER NELERDİR?

1- Adalet Bakanlığı

  • Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama
  • Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

  • Gelir Testi Sonucu Sorgulama
  • Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama
  • Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama
E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

3- Başbakanlık

  • BİMER Yeni Başvuru
  • BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama

4- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

  • Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama
  • Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri
  • IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme
  • IMEI Kaydet
  • IMEI Sorgulama
  • Numara Taşıma Sorgulama
E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

5- Doğal Afet Sigortaları Kurumu

  • Poliçe Sorgulama

6- Emniyet Genel Müdürlüğü

  • Araç Sorgulama
  • Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama
E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

7- Milli Eğitim Bakanlığı

  • MEB Sınav Sonuç Sorgulama
  • MEB Sınav Yeri Sorgulama

8- Milli Savunma Bakanlığı

  • Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
  • ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu
  • ASAL Celp Dönem Tercihi
E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?

9- PTT

  • Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama
  • Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama

10- Sosyal Güvenlik Kurumu

  • 4A Emekli Aylığı Kesintileri
  • 4A Emekli Aylık Bilgisi
  • 4A Emekli Ödeme Bilgileri
E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?
  • 4B Borç Durumu
  • 4B Emekli Aylığı Kesintileri
  • 4B Aylık Bilgisi
  • 4B Tescil Kaydı
E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?
  • 4C Emekli Aylığı Kesintileri
  • 4C Bir Aylık Maaş Tercihi
  • 4C Tescil Kaydı
ARKADAŞINA GÖNDER
E-Devlet giriş ekranı: e-Devlet’e nereden, nasıl girilir, şifre nereden alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA