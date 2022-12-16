E devlet KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama | 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçları nasıl öğrenilir?

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.