E devlet KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama | 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçları nasıl öğrenilir?

E devlet KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Bakan Kasapoğlu açıklandığına dair duyuruyu canlı yayında öğrenciler ile paylaştı. KYK burs başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı öğrencilerin ziyaretiyle yoğunlaştı. Geçtiğimiz günlerde zam alan lisans, yüksek lisans ve doktora burs ve kredi miktarları onay süreci ardından toplu ödeme ile başlayacak. Peki, KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanıyor? İşte, detaylar…
KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI!
Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan 2022-2023 başvuru sonuçları e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:
KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya
Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya
Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.
TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.