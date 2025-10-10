E-imzayla sahte belge düzenlenmesine ilişkin sanıkların yargılandığı davada 5 sanık tahliye edildi

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanıkların yargılanmasına, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen, Taner Dağhan ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirme kararının verildiğini açıkladı. Birleştirilem dosya kapsamında savunmalarını yapmak için sanıklara söz verildi.

"SİYASETÇİ OLDUĞUM İÇİN BU BİR İTİBAR SUÇLAMASIDIR."

Sanık Osman Kürşat Mert, savunmasında herhangi birinden Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programı için yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturulmasını talep etmediğini ifade ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanık Nizam Perk ise "Siyasetçi olduğum için bu bir itibar suçlamasıdır. Dosyanın ayrılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Perk, hakkında oluşturulan mezuniyet kaydının 1,5 yıl önce oluşturulduğunu ve herhangi bir mesleki eylemde bulunmadığını öne sürdü. Sanık Ziya Kadiroğlu'nun arkadaşı olduğunu ve Kadiroğlu'nu evinde iki kez misafir ettiğini beyan eden Sanık Abdullah Doğan ise, "Atatürk Üniversitesi'nin bilişim sistemine benim evimde kalırken girmiş olabilir. Benim bu olayla bir alakam yok beraatimi talep ediyorum." dedi. Sanık Mehmet Baykara da beyanında ifadeye çağırıldığında soruşturmayı öğrendiğini belirtti. Olay ile ilgili bilgisinin olmadığını iddia eden Baykara, dosyadaki kimseyi tanımadığını ve sahte mezuniyet kaydı için herhangi bir talepte bulunmadığını ifadelerini yer verdi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA KENDİ FATURALI HATTIMI KULLANMAZDIM."

Sanık Mehmet Üveyik ise "Adana'da bir siyasi partinin başkanıyım. Adıma sahte mezuniyet kaydı oluşturulduğundan soruşturma sırasında haberim oldu. Sanıkları tanımıyorum, sahte mezuniyet kaydı için herhangi bir talepte bulunmadım. Sahte mezuniyet kaydından hiçbir menfaat sağlamadım." diyerek beraatini istedi. Sanık Erdal Şimşek, işletme mezunu olduğunu ve alnında doktora yaptığını ifade etti. Şimşek, gıda mühendisliğiyle bir alakası olmadığını, kimseden böyle bir talepte bulunmadığını söyledi. Sanık Şimşek, "Böyle bir şeye ihtiyacım yoktur. Sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Ben öğrenci danışmanlığı yapıp onların işlemlerini takip ediyorum. Bu sebeple çok insanda TC kimlik numaram var." dedi. Diğer bir tutuklu sanık Gökay Celal Gülen de savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Benim üzerime yapılan 2 diploma var, ayrıca sistemlere kendi faturalı hattım ile girişler yaptığım görünmektedir. Ben organizatör olarak yargılanıyorum. Böyle bir şey olsa kendi faturalı hattımı kullanmazdım. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. İddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Tutuklu sanıklar Ziya Kadiroğlu, Yalçın Maraşlı ve Mıhyedin Yakışır ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise mahkemeden, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını isteyerek, katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi. Sanık avukatları önceki beyanlarını tekrar ederek, müvekkilleri hakkında tahliye talebinde bulundu.

TUTUKLU SANIKLARIN HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmetti. Duruşma 16 Ocak 2026'ya ertelendi.