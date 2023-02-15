e-Nabız’a yeni uygulama! ’Fotoğrafla sorgulama’ özelliği açıldı

YAPAY ZEKA ALGORİTMASI İLE YAPILAN KARŞILAŞTIRMA

e-Nabız profili üzerinden yüklenen fotoğraflar, sağlık tesisinde bulunan ve kimliği teşhis edilemeyen hasta fotoğrafları ile karşılaştırılarak, "yapay zeka algoritması ile yapılan karşılaştırma" sayesinde, eşleştirilen hastaya ait sağlık tesisi bilgisi, depremzede yakını ile paylaşılacak.

Mobil uygulama olarak e-Nabız'ın bu yeni özelliğini açmakta zorlananların, IOS ya da Android mobil uygulama mağazalarından, e-Nabız uygulamasının son güncellemesini de indirmesi gerekiyor.