Haberler Yaşam Haberleri E-tebligat uygulamasıyla 2 milyar 510 milyon tasarruf sağlandı
Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:11 Son Güncelleme: 30.12.2022 10:31

E-tebligat uygulamasıyla 2 milyar 510 milyon tasarruf sağlandı

Yargısal süreçlerde adil ve zamanında yargılanma yapılması açısından, tebligat aşamasının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için uygulanan e-tebligat ile 2022 yılında 51 milyonu aşkın ileti, muhattaplarına elektronik ortamla ulaştırıldı. Kağıt tasarrufu ve doğanın korunmasına yardımcı olan e-tebligat sayesinde yıl boyunca 1 milyar 291 milyon TL tasarruf sağlandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
E-tebligat uygulamasıyla 2 milyar 510 milyon tasarruf sağlandı

Çevre dostu e-tebligat uygulamasıyla 2022'de, 51 milyon 139 bin 911 tebligat muhattaplarına elektronik ortamda ulaştırıldı. Bu şekilde 1 milyar 291 milyon 282 bin 752 TL tasarruf sağlandı. Bu süre zarfında 1789 ton kağıt tasarrufu yapılırken, böylelikle 30 bin 428 ağaç da doğada kaldı.
Uygulamanın başladığı 2015'ten bugüne kadar ise e-tebligat sistemiyle 141 milyon 470 bin 886 ileti gönderildi. Bu çerçevede kamu kaynağından 2 milyar 510 milyon 282 bin 752 TL tasarruf sağlandı. Böylece, 4 bin 951 ton kağıt israf edilmemiş oldu ve bu sayede 84 bin 175 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

E-TEBLİGAT İLE YARGISAL SÜREÇ HIZLANIYOR

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda teknolojinin daha etkin kullanılması hedefi ile 2015'te ihtiyari olarak hizmete sunulan e-tebligat uygulaması, 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

Yargılama sürecinin kısaltılması ve tebligat aşamasının hızlı bir şekilde yapılması amacıyla uygulamaya geçirilen e-tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Bu uygulama ile kimi zaman haftalar alan tebligat süreçleri anlık olarak tamamlanır hale geldi. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular ise PTT'ye yapılıyor. Elektronik yolla tebligat, muhattabına elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından e-tebligatın yaygınlaştırılması için çalışmalar sürerken, bu uygulamanın yurt dışında yaşayan vatandaşları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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E-tebligat uygulamasıyla 2 milyar 510 milyon tasarruf sağlandı
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