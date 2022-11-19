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Giriş Tarihi: 19.11.2022 00:19 Son Güncelleme: 19.11.2022 00:19

Ebola nedir? Ebola vakası belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıl?

En tehlikeli virüsler arasında yer alan Ebola, İngiltere’de yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından bir kez daha gündeme geldi. Ölümcül virüse ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak Ebola nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıl? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Ebola nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıl? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Ebola virüsü ile ilgili detaylar merak edilerek "ebola nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıl?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

EBOLA NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL BULAŞIR, TEDAVİSİ NASIL?

Ebola nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıl? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;



Ebola virüsü, insanlarda ve insandışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4. Risk Grubu Patojen olarak kabul edilmektedir.

Çok tehlikeli bir virüstür. İshal, kanama, deri döküntüleri ve yüksek ateşe neden olur. Adını, Afrika'daki bir nehirden alır. Bulaşıcıdır. Kontrol altına alınmazsa salgınlar görülür. Ebola virüsü, ipliksi yapıda, yaklaşık 80 nm boyundadır. Genetik materyali RNA'dan oluşur.



EBOLA NASIL BULAŞIR?

Virüs insanlara hayvanların kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşır. Direkt hayvanlardan(başlıca bazı maymun türleri ve meyve yarasaları) insanlara bulaşabildiği gibi insandan insana da kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşabilmektedir. İdrar, dışkı, kusmuk, gözyaşı ve anne sütü gibi bütün vücut sıvılarına temas ile bulaşabilir. Hava yoluyla bulaşma tespit edilmemiştir.



EBOLA VİRÜSÜ TİPLERİ NELERDİR?

Tanımlanabilen beş Ebola virüsü vardır.

  • Ebola Sudan
  • Ebola Zaire
  • Ebola Reston
  • Ebola Bundibugyo
  • Ebola Taï Forest



EBOLA VAKASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüsün bulaşması ile belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre 2 ile 21 gün arasında değişiklik gösterir. Görülebilen önemli belirtilerden bazıları baş ağrısı, vücutta yaygın ağrılar, yüksek ateş, gözlerde konjunktivit, kanamalar, bulantı ve cilt döküntüleridir.

Bunlara ek olarak böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları da görülebilmektedir. Kan sayımında beyaz kan hücreleri ve trombosit sayısında azalma vardır. Hastalığın başlamasından birkaç gün sonra bile, özellikle mukoza zarlarından kaynaklanan ciddi iç ve dış kanamalar meydana gelebilir.

Görülebilen tüm bu belirtiler ebola hastalığına özgün olmayıp diğer başka ciddi enfeksiyonlarda da ateş, kanama ve organ hasarı meydana gelir. Bu da doktorların başlangıçta doğru bir teşhis koymasını güçleştirir.

Ebola'nın seyrinde, çeşitli sıklıkla çeşitli organlarda yetmezlikler gelişir. Ek olarak beyin iltihabı oluşabilir ve bu prognozu daha da kötüleştirir. Ciddi vakalar septik şoka benzer ve ölüm oranı yüksektir. Hastalıkta ölüm sebebi genellikle kalp yetmezliğidir.

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Ebola nedir? Ebola vakası belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıl?
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