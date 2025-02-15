Ebuseleme Gülen sosyal medyadan protesto çağrısı yaptı: Hesabı erişime engellendi!

Fetullahçı Terör Örgütü Elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla protesto çağrısı yaptı.

"BU SİSTEME DUR DEMEK İÇİN SİZLERİ PROTESTOYA DEVAM EDİYORUM"

Daha öncede yaptığı video paylaşımlarla toplanan himmetlerin örgüt yöneticilerinin cebine nasıl gittiğine dikkat çekerek eli kanlı örgütün gerçek yüzünü deşifre eden FETÖ'nün yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Abilerim, ablalarım, kardeşlerim; bu sisteme bir dur demek için sizleri "23 Şubat 2025" tarihinde kampın önünde yapacağım protestoya davet ediyorum. Pankartları hazırlayın" ifadelerini kulandı.

Paylaşım sonrası, Ebuseleme Gülen'in hesabı Türkiye'den erişime engellendi.