Ecem Sultan Çamlı tır faciasıyla yaşamını yitirmişti: Tahliye olan sanığa 6 yıl hapis talebi

Korkunç kaza geçen kasım ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı(28), sistem mühendisi olarak çalıştığı Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketine gitmek için evden çıktı. Skuter ile giderken Hasan Furkan Çolak(24) idaresindeki tır Çamlı'ya çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tutuklanan tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak'a "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CELSE ARASI TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hasan Furkan Çolak'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin verilen karara, celse arasında sanık avukatının yaptığı itiraz üzerine İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca sanığın tahliyesine karar verildiği belirtildi. Duruşmaya sanık Hasan Furkan Çolak katılmazken, taraf avukatları ve müşteki baba Mahmut Çamlı mahkeme salonunda hazır bulundu.

"SANIK ASLİ MAKTUL TALİ KUSURLU"

Mahkeme, müşteki avukatı tarafından dosyaya sunulan olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilerek çözümünün yapıldığı raporun da dava dosyasına girdiğini belirtti. Raporda sanığın asli kusurlu, maktul Ecem Sultan Çamlı'nın ise tali kusurlu olduğu kaydedildi.

"KAZANIN SEBEBİ SANIĞIN AGRASİF SÜRÜŞÜDÜR"

Duruşmadaki ifadesinde müşteki baba Mahmut Çamlı, "Tanık Tolga Düzgün'ün ifadesinde de anlaşıldığı gibi kazanın tüm sebebi sanık sürücünün agrasif sürüşüdür. Bu endenle 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanmasının yapılarak dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerekir. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

MÜTALAADA SANIĞA 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın suç tarihinde, tırla scooter kullanıcısı maktule otopsi raporu ve diğer dosya içeriğine bakılarak çarpması sonucu suç işlediği anlaşıldığından sanık Hasan Furkan Çolak'ın "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ardından mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.

"ECEM SADECE BİZİM DEĞİL, BU ÜLKENİN EVLADIYDI"

Duruşma sonu basına açıklama yapan acılı baba Mahmut Çamlı, "Bugün biz aslında kararı bekliyorduk fakat dava, 18 Haziran'a uzadı. Uzadığı süre bizi üzüyor. Biran önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Süreci yaşarken de süreç içerisinde gelişen olaylar bizi yıprattı. Biz özellikle otopsi raporunu incelediğimizde çok zor bir hafta geçirdik. Bu işin yapılış esasları yapılması gerektiği gibi yapılıyor ama bizler normal yaşantısına devam eden insanlar olarak bunları her gün yaşamadığımız için zorlanıyoruz. Ecem sadece bizim çocuğumuz değil ülkesine ve vatanına hizmet etmek için kendini yetiştirmiş bu ülkenin bir evladıydı. Allah kimsenin başına vermesin. Kolay kabullenilebilir bir durum değil. Bu süreçte birçok talebimiz oldu bazıları kabul edildi bazıları reddedildi. Bu hukuksal bir süreç, mahkemenin bugün karar vereceğini umuyorduk. Bir sonraki duruşmada sayın hakim büyük ihtimalle kararını açıklayacaktır" dedi.