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Giriş Tarihi: 17.10.2026 08:32

Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi'nde 4.Hafta

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan dorukta! Eczacıbaşı ile VakıfBank, sezonun en kritik randevularından birinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kupa maçı sonrası rövanş olacak karşılaşma 4. haftada gerçekleşecek. Voleybol severlerin merakla beklediği Eczacıbaşı VakıfBank maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi’nde 4.Hafta
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Vodafone Sultanlar Ligi'nde rekabet kızışırken, Türk voleybolunun iki dev çınarı kozlarını paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Sezonun erken finali niteliği taşıyan bu dev mücadele, hem lig sıralaması hem de takımların form durumu açısından büyük bir önem arz ediyor. Voleybol severlerin akıllarındaki Eczacıbaşı VakıfBank maçı detayları netleşti.

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında voleybol severleri ekran başına kilitleyecek dev derbi 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev randevunun başlama saati ise 18.00 olarak açıklandı.

DEV DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından biri olan Eczacıbaşı VakıfBank maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı, naklen yayıncı kuruluş tarafından duyuruldu. Voleybol tutkunları bu heyecan dolu mücadeleyi TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak takip edebilecek.

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SULTANLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI

18 Ekim 2026 Pazar

13.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (TVF Burhan Felek Vestel - TVF Voleybol TV)

15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Aras Kargo (Prof. Dr. Veysel Eroğlu - TVF Voleybol TV)

15.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)

16.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel - TVF Voleybol TV)

16.00 Göztepe Yuppo-Manisa Büyükşehir Belediye Spor (TVF Atatürk - TVF Voleybol TV)

18.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-VakıfBank (Eczacıbaşı - TRT Spor Yıldız)

19.00 Galatasaray Daikin-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel - TVF Voleybol TV)

Türk voleybolunun ulusal ve uluslararası arenadaki iki büyük bayrak taşıyıcısı olan Eczacıbaşı ve VakıfBank, geçmişten bugüne sayısız finalde ve kupa maçında karşı karşıya geldi.

Son olarak Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takımdan kazanan VakıfBank oldu.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi'nde 4.Hafta
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