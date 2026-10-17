Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi’nde 4.Hafta

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Vodafone Sultanlar Ligi'nde rekabet kızışırken, Türk voleybolunun iki dev çınarı kozlarını paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Sezonun erken finali niteliği taşıyan bu dev mücadele, hem lig sıralaması hem de takımların form durumu açısından büyük bir önem arz ediyor. Voleybol severlerin akıllarındaki Eczacıbaşı VakıfBank maçı detayları netleşti.