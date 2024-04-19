Edebiyatın büyük ismi Gabriel Marquez’in okuma listesi

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marquez'in ölümünün 10'uncu yılında, kendi el yazısıyla sıraladığı okunması gereken kitaplar listesi yayımlandı. İşte usta edebiyatçının tavsiye ettiği ve içerisinde birbirinden değerli eserlerin olduğu o listede yer alan kitaplardan bazıları:Binbir Gece MasallarıPlaton ve AristotelesÜnlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri - Diogenes LaertiosYitirilen Cennet - John MiltonHoratius (Ars Poetica – Şiir Sanatı)Gargantua ve PantagruelChroniclers of the Indies