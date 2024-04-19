Edebiyatın büyük ismi Gabriel Marquez’in okuma listesi

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marquez'in ölümünün 10'uncu yılında, kendi el yazısıyla sıraladığı okunması gereken kitaplar listesi yayımlandı. İşte usta edebiyatçının tavsiye ettiği ve içerisinde birbirinden değerli eserlerin olduğu o listede yer alan kitaplardan bazıları:
Binbir Gece Masalları
Platon ve Aristoteles
Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri - Diogenes Laertios
Yitirilen Cennet - John Milton
Horatius (Ars Poetica – Şiir Sanatı)
Gargantua ve Pantagruel
Chroniclers of the Indies