Edirne’de alkollü sürücü dehşeti! Otomobil metrelerce savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

1'İ AĞIR 3 YARALI

Kazada ağır yaralanan sürücü Hasan Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.M. ve T.V. de sağlık ekiplerince yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Öte yandan sürücünün alkollü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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