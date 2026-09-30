Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de alkollü sürücü dehşeti! Otomobil metrelerce savrularak takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:23

Edirne'de alkollü sürücü dehşeti! Otomobil metrelerce savrularak takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Edirne-Havsa karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, metrelerce savrularak takla attı. Yaklaşık 80 metre sürüklenip orta refüje devrilen araçta alkollü olduğu tespit edilen sürücü ağır yaralanırken, yanındaki 2 kadın yolcu da yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Edirne’de alkollü sürücü dehşeti! Otomobil metrelerce savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı
  • ABONE OL

Edirne-Havsa yolunda feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 22 HY 882 plakalı otomobil Edirne istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

OTOMOBİL METRELERCE SAVRULDU

Yaklaşık 80 metre savrulan otomobil, çok sayıda takla attıktan sonra orta refüjde durabildi. Refüje şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü ve yolcuların otomobilden fırladığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Kazada ağır yaralanan sürücü Hasan Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.M. ve T.V. de sağlık ekiplerince yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Öte yandan sürücünün alkollü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EDİRNE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de alkollü sürücü dehşeti! Otomobil metrelerce savrularak takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA