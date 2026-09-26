Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de şüpheli ölüm! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer yaşlı kadın 2 gün boyunca…
Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:24

Edirne’de şüpheli ölüm! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer yaşlı kadın 2 gün boyunca…

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadından haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Edirne’de şüpheli ölüm! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer yaşlı kadın 2 gün boyunca…
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, olay, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yalnız yaşadığı öğrenilen S.K.'dan bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

CANSIZ BEDENİ 48 SAAT SONRA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 80 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, kadının ölümünün üzerinden yaklaşık 48 saat geçtiği değerlendirildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.K.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EDİRNE #UZUNKÖPRÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne’de şüpheli ölüm! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer yaşlı kadın 2 gün boyunca…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA