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Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:38

Edirne'de tapu müdürlüklerine yönelik rüşvet operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de Havsa ve Uzunköprü Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında tapu çalışanları ve emlakçıların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Edirne’de tapu müdürlüklerine yönelik rüşvet operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cuma sabahı Havsa ve Uzunköprü Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik operasyon düzenlendi.

RÜŞVET OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

Operasyonda, aralarında tapu müdürlüğü çalışanları ve emlakçıların da bulunduğu 9 kişi, rüşvet almak ve vermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Üç günlük gözaltı süresinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Diğer 7 şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği, işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmelerinin beklendiği bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EDİRNE

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Edirne'de tapu müdürlüklerine yönelik rüşvet operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
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