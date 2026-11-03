Edirne’de tapu müdürlüklerine yönelik rüşvet operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cuma sabahı Havsa ve Uzunköprü Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik operasyon düzenlendi.
RÜŞVET OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI
Operasyonda, aralarında tapu müdürlüğü çalışanları ve emlakçıların da bulunduğu 9 kişi, rüşvet almak ve vermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Üç günlük gözaltı süresinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Diğer 7 şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği, işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmelerinin beklendiği bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.