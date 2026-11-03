Edirne’de tapu müdürlüklerine yönelik rüşvet operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

RÜŞVET OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

Operasyonda, aralarında tapu müdürlüğü çalışanları ve emlakçıların da bulunduğu 9 kişi, rüşvet almak ve vermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Üç günlük gözaltı süresinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Diğer 7 şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği, işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmelerinin beklendiği bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör