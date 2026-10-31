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Giriş Tarihi: 31.10.2026 05:07

Edirne'de tur otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı

Edirne'de Yenikadın köyü yakınlarında Bulgaristan'ın Rusçuk kentinden İstanbul'a turist taşıyan tur otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada Bulgaristan uyruklu 10 turist yaralandı.

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DHA
Edirne’de tur otobüsü TIR’a çarptı: 10 yaralı
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Kaza, saat 01.30 sıralarında Kapıkule-Edirne kara yolunun 6'ncı kilometresindeki Yenikadın köyü yakınlarında meydana geldi. Bulgaristan'ın Rusçuk kentinden İstanbul'a turist taşıyan M.D. yönetimindeki Bulgaristan plakalı tur otobüsü, önünde seyreden E.Ö.'nün kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tur otobüsünde 2 şoför ile Bulgaristan uyruklu 51 turistin bulunduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 10 turistin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

#EDİRNE #BULGARİSTAN
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Edirne'de tur otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı
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