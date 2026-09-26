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Giriş Tarihi: 26.09.2026 14:26

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: Skunk ve kokain ele geçirildi

Edirne’de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra yüklü miktarda para ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

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Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Edirne’de uyuşturucu operasyonu: Skunk ve kokain ele geçirildi
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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında narkotik ekipleri tarafından yapılan aramalarda daralı ağırlığı 650 gram skunk, 81,84 gram kokain, satışa hazır şekilde fişeklenmiş 230,33 gram skunk ve 10,51 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 2 hassas terazi bulundu. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira ile 2 adet 22 ayar, 2 gram altın da ele geçirildi.

STEROİD HAP VE İĞNELER DE ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin aramalarında ayrıca 160 adet steroid hap ile 8 steroid iğne bulundu. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

#EDİRNE

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Edirne’de uyuşturucu operasyonu: Skunk ve kokain ele geçirildi
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