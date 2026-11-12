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Giriş Tarihi: 12.11.2026 21:36 Son Güncelleme: 12.11.2026 21:39

Edremit’te çıkan yangın evi küle çevirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tek başına yaşayan 60 yaşındaki bir vatandaşın evinde elektrik battaniyesinden kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı. Ev sahibinin bakkala gittiği sırada meydana gelen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

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İHA İHA
Edremit’te çıkan yangın evi küle çevirdi
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Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde tek başına yaşayan 60 yaşındaki E T'ın alışveriş yapmak için bakkala gittiği ve evde kimsenin bulunmadığı esnada ikametten dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ DİĞER EVLERE SIÇRAMASINI ÖNLEDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 ekip yangına müdahale ederken, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, bitişikteki komşu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik battaniyesinden çıktığı değerlendirilen yangında evin tamamı yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ve olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

#BALIKESİR #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #EDREMİT
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Edremit’te çıkan yangın evi küle çevirdi
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