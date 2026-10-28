Haberler Yaşam Haberleri Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına özel Atatürk sözleri
Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:58

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Bu özel günde vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin anlamını ve önemini anlatan sözlerini araştırıyor. Atatürk'ün hafızalara kazınan "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü de en çok aranan ifadeler arasında bulunuyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda paylaşılabilecek Atatürk sözleri...

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Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile kutlanıyor. Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü yeniden gündeme gelirken vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı mesajları araştırıyor.

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

EFENDİLER, YARIN CUMHURİYET'İ İLAN EDECEĞİZ!

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923 tarihinde çalışma arkadaşlarıyla o büyük haberi paylaştı: "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi.

İşte, Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri...

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ!

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

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Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

"Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. "

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

"Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir."

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a, Türk Devleti'ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır.

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır.

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılına özel Atatürk sözleri

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına özel Atatürk sözleri
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