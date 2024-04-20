Efsaneler yeniden bir araya geliyor

Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Martin Scorsese'nin yine ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile çalışmak istediği ortaya çıktı. ABD basınındaki haberlere göre Scorsese uzun süredir düşündüğü ünlü şarkıcı ve oyuncu Frank Sinatra'nın hayatını konu alan bir film çekmek için kolları sıvadı.Ünlü şarkıcıya DiCaprio'nun hayat vermesi için de çalışmalara başlandığı aktarıldı. Variety'nin haberine göre, 81 yaşındaki yönetmen, şarkıcının ikinci eşi Ava Gardner için ise Jennifer Lawrence'ı düşünüyor. DIŞ HABERLER