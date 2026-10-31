Efsanevi kuş ‘Semrük’ rekora uçtu

Bursa Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi bünyesinde kurulan Aurora Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu. Genç mucitler, Türk mitolojisindeki çift başlı efsanevi gök kuşundan esinlenerek "Semrük" adını verdikleri roketle yarışmanın 1.000 puanlık tavan sınırını aşarak 1038 rekor puanla birincilik kürsüsüne çıktı. 1629 lise takımı arasından son 25 finalist arasına kalmayı başaran 16 kişilik ekip, Aksaray Hisar Atış Alanı'ndaki zorlu finalde büyük bir azim gösterdi. Hakemlerin tanıdığı 8 saatlik montaj süresini sadece 4 saatte tamamlayan takım, Tuz Gölü'ndeki atışta 3 bin 350 metre irtifaya ulaştı. Görevini kusursuz şekilde tamamlayıp paraşütle güvenli iniş yapan roket gövdesi, GPS verileriyle 18 dakikada kurtarıldı.

Danışman öğretmen Aşir Çalışkan ve takım kaptanları Samet Karabulut ile Nisa Göktekin önderliğindeki lise öğrencileri, Bursa'ya büyük bir gurur yaşattı. Aurora Roket Takımı, gözünü 2027 yılına dikerek iki kategoride iki takımla zirveyi korumayı hedefliyor.