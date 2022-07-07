Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Duy Beni dizisinin Bahar’ı Ege Kökenli’nin hayatı

Güçlü kadrosuyla bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Duy Beni dizisinin Bahar'ı tüm ilgiyi üzerine çekiyor. Bahar karakterine hayat verecek oyuncu Ege Kökenli dizileri ve filmleri ile araştırılıyor. 29 yaşındaki oyuncu, daha önce birçok popüler dizide rol almıştır. Peki, Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ege Kökenli yaşı, sevgilisi ve hayatı…