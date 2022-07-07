Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Duy Beni dizisinin Bahar’ı Ege Kökenli’nin hayatı

Güçlü kadrosuyla bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Duy Beni dizisinin Bahar'ı tüm ilgiyi üzerine çekiyor. Bahar karakterine hayat verecek oyuncu Ege Kökenli dizileri ve filmleri ile araştırılıyor. 29 yaşındaki oyuncu, daha önce birçok popüler dizide rol almıştır. Peki, Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ege Kökenli yaşı, sevgilisi ve hayatı…
EGE KÖKENLİ KİMDİR?
Genç oyuncu, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları yaptı. Lise eğitimi için İstanbul'a gelen Ege Kökenli Fransızca eğitim veren lisede okudu. Bu sırada okulun tiyatro ekibinde yer aldı. Bilgi Üniversitesinde 2 yıl uluslararası ilişkiler bölümünde okuduktan sonra Haliç Üniversitesi'nde konservatuar bölümüne geçti.
Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.
EGE KÖKENLİ DİZİ VE FİLMLERİ
Ege Kökenli, 2004 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "En İyi Arkadaşım" dizisinde Ece karakteri ile oyunculuğa adım attı.2006 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı "Anadolu Kaplanı" dizisinde oynadı. 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, "Çalıkuşu" adlı dizide Mari karakterini canlandırdı. 2015 yılında Güneşin Kızları dizisinde yer aldı. 2017 yılında "Kalp Atışı" adlı dizide Bahar Tunç karakterine can verdi. 2019 yılında Yasak Elma dizisinde yer aldıktan sonra aynı yıl Benim Tatlı Yalanım projesinde de boy gösterdi.