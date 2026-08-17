Ege ve Akdeniz’e mavi kalkan

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Fethiye-Kaş açıkları ve Kuzey Ege'de 2 yeni alan "Deniz Milli Parkı" statüsüne erişti. Bu kapsamda "Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı" ile "Kuzey Ege Deniz Milli Parkı" resmen ilan edildi. Her iki kararda da korunacak alanların sınırları, ekli harita ve koordinat listesiyle somut biçimde tarif edildi. Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı, Muğla ile Antalya illerinin deniz alanlarını kapsayan bölgede oluşturuldu. Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ise Çanakkale ve Gökçeada açıklarını kapsıyor.

NELER KAZANDIRACAK?

Deniz milli parkları; denizin belli bir bölgesini korumak, nesli tükenme tehdidi altındaki sualtı canlılarını muhafaza etmek, sualtı turizmine ivme kazandırmak ve belirlenen bölgede bilimsel çalışmalar yürütmek gibi çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kuruluyor. İki bölgede de bundan sonraki süreçte söz konusu başlıklarda önemli çalışmaların yürütülmesi bekleniyor. Kararname ile belirtilen sahalardaki denetim, işletme ve koruma rejimi böylelikle daha üst bir hukuki çerçeveye taşınmış oldu.

MAVİ VATAN'DA KARARLI DURUŞ

Resmi Gazete'de yayımlanan son kararname, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de sürdürdüğü deniz koruma politikalarının bir devamı olarak dikkat çekiyor. 2025 yazında Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde iki ayrı deniz parkı kurma girişimini gündeme getirmesinin ardından Ankara, Kuzey Ege'de Gökçeada açıkları ile Akdeniz'de Fethiye-Kaş ve Finike açıklarını kapsayan deniz koruma alanları ilan etmişti.