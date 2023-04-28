Ege’de 5 il için ’zirai don’ uyarısı

Manisa'nın Demirci, Gördes, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl; İzmir'in Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ve Aydın'ın Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yükseklerinde gece sıcaklıklarının '0' santigrat derecenin altına inmesi ve hafif zirai don olayı gerçekleşmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.