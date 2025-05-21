Eğitim, sanatla buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyen ve öğrencileri tarafından yürütülen "Okul Koridorlarını Bilim ve Sanatla Buluşturuyoruz" adlı projeyle kentteki ilkokulların koridorlarına bilimsel ve sanatsal çizimler yapılarak eğitime katkı sağlanması hedefleniyor. DPÜ Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından yürütülen ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek (UNİDES) Programı kapsamında desteklenen öğrenciler, Fatih Mahallesi'ndeki Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu'nun koridorlarına bilimsel ve sanatsal çizimler uyguladı.

Güzel Sanatlar ile Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan 30 kişilik ekibin 4 hafta süren çalışmaları sonucunda okul koridorları Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bandırma Vapuru, gezegenler, zekâ oyunları, rakamların tangramla oluşturulması ve İngilizce yazımı gibi renkli görsellerle buluşturuldu. Projeyle ilkokul öğrencilerinin aldıkları eğitimi pekiştirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.