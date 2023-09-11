Eğlence mekanına alınmadık diye 1 kişiyi yaralayıp polise ateş ettiler! Cinayet Büro 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Beyoğlu'nda 8 Eylül günü gece saat 03.45 sıralarında 3 kişilik arkadaş grubu bir eğlence mekanına girmek istedi. İddiaya göre kapıdaki güvenlik ile aralarında bu sebepten çıkan tartışma kavgaya dönüşünce gruptan birisi silahını çıkarıp peş peşe ateş etti.

Güvenlik S.T. yaralandı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekiplere şüphelilerin izine Esenler'de denk geldi. Şüpheliler bu sefer polise de ateş edip kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrası gözaltına alınan 3 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Bayram S., Mustafa T. ve Uğur S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 71 suç kayıtlı Bayram S. ve 5 kayıtlı Mustafa T. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğur S. İse adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüphelilerin kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.