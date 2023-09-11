Haberler Yaşam Haberleri Eğlence mekanına alınmadık diye 1 kişiyi yaralayıp polise ateş ettiler! Cinayet Büro 3 şüpheliyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:14 Son Güncelleme: 11.9.2023 11:28

Eğlence mekanına alınmadık diye 1 kişiyi yaralayıp polise ateş ettiler! Cinayet Büro 3 şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul Beyoğlu’nda bir eğlence mekanına girmek isteyen 3 arkadaş girişteki güvenlikle kavga etti. Çıkan kavgada güvenlik S.T.’yi yaralayıp kaçan 3 şahıs kaçarken polislere de ateş açtı. Kısa sürece gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa T. ve Bayram S. tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eğlence mekanına alınmadık diye 1 kişiyi yaralayıp polise ateş ettiler! Cinayet Büro 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Beyoğlu'nda 8 Eylül günü gece saat 03.45 sıralarında 3 kişilik arkadaş grubu bir eğlence mekanına girmek istedi. İddiaya göre kapıdaki güvenlik ile aralarında bu sebepten çıkan tartışma kavgaya dönüşünce gruptan birisi silahını çıkarıp peş peşe ateş etti.

Güvenlik S.T. yaralandı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekiplere şüphelilerin izine Esenler'de denk geldi. Şüpheliler bu sefer polise de ateş edip kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrası gözaltına alınan 3 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Bayram S., Mustafa T. ve Uğur S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 71 suç kayıtlı Bayram S. ve 5 kayıtlı Mustafa T. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğur S. İse adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüphelilerin kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin 100. yıl videosuna Türk askeri yerine EOKA'cı teröristleri koymuşlardı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla zarar savunma
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kızımı, geleneklerimize göre yetiştiriyorum
Sezgin Tanrıkulu’nu yeni mi tanıyorsunuz?
SON DAKİKA: Öncüpınar'da dev operasyon! Bakan Bolat duyurdu: Kaçakçılara göz açtırmıyoruz
Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
Usulsüz ruhsata imza atmayan başkanı görevden aldı
CHP kazanı
15 Eylül'e dikkat! Yeni Ay öyle bir geliyor ki... "Hem başarıyı hem aşkı bulacak olanlar..."
G-20, Afrika Birliği ve ‘Koridor’ rekabeti
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğlence mekanına alınmadık diye 1 kişiyi yaralayıp polise ateş ettiler! Cinayet Büro 3 şüpheliyi gözaltına aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA